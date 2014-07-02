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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 13:10 BJT

韩国个股：现代汽车在北美召回58,000辆汽车，因顶篷支架有伤人隐患

路透底特律7月1日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，现代汽车 将在美国和加拿大召回2010-2012年款的58,000辆Elantra Touring汽车，因为该车顶篷支架可能在侧方气囊启动时移位。

NHTSA表示，若该支架在车祸中触及任何人，都可能会导致割伤。

现代汽车发言人表示，尚未收到有关该问题的伤亡报告。

NHTSA称，将召回的该款车中约有35,000辆在美国，约23,000辆在加拿大。

NHTSA表示，现代汽车经销商将在顶篷加装粘合带。预计召回将于8月中旬开始。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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