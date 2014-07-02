美国个股：英国监管机构调查Facebook对用户进行心理实验一事--FT

路透7月1日 - 英国金融时报(FT)报导称，英国信息委员办公室(Information Commissioner's Office, ICO)正在调查Facebook 允许研究人员对使用Facebook用户开展心理实验，是否违反了数据保护法。

据金融时报，该机构正对实验进行审查，并准备向Facebook发起问询。报纸引述ICO一发言人报导称，目前透露Facebook可能具体违反了哪条法规还为时过早。

Facebook在2012年对近70万名不知情用户进行了心理实验，引发了社交媒体的轩然大波。实验目的为判断Facebook是否会改变用户的情感状态，促使他们在网上发布更加正面或负面的内容。

ICO与Facebook的代表尚未立即回复要求置评的电邮。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)