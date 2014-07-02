美国个股：高盛一部门因黑池交易违规被罚80万美元

路透华盛顿7月1日 - 美国华尔街的自律性监管机构金融业监管局(FINRA)周二对高盛 旗下一个部门课以罚款，涉及“黑池”违反了定价规则。最近监管者针对匿名交易平台采取了一系列执法行动，这是最新一起。

高盛执行与清算公司(Execution & Clearing L.P.)同意支付80万美元，与FINRA了结此案。高盛未承认指控，也未否认。

FINRA表示，高盛的黑池SIGMA-X在2011年7月29日至8月9日期间以较差的价格执行了将近40万起交易，违反了用来确保客户获得最优价格的投资者保护规则。

此外，FINRA表示，在2008年11月至2011年8月期间，高盛没有完备的政策用于保护股票报价。

除了支付上述罚金之外，FINRA表示高盛已向受到损害的客户退还了167万美元。

高盛的一名发言人拒绝评论。(完)