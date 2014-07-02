英国数据：6月房价同比涨幅为逾九年来最高--Nationwide

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
房价较前月和较上年同期增速均超出路透调查中的全部预估。分析师此前预计增速持平。
伦敦房价增幅最为惊人，4-6月较上年同期升25.8%，同比涨幅为1987年以来最高。
“伦敦普通房价首次达到40万英镑(68.1万美元)水准，这反映了目前资本情况，比2007年高点高出约30%，是英国其他地方房价水平的两倍多，”Nationwide首席分析师Robert Gardner称。
Nationwide表示，央行最新的贷款限制和收紧支付能力审查，短期内不太可能减缓房价增速，但升息预期可能会发挥作用。
Gardner表示，对于英国央行将在今年晚些时候或2015年初加息的猜测，已经推升长期市场利率。
“如果这种情况(升息预期)持续，可能会传递给抵押贷款利率，有助于阻止购房需求增长过快。”(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 于春红/王洋)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
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