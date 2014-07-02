英国数据：6月建筑业PMI升至62.6，创2月以来最高

美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
调查还显示，英国6月建筑业聘雇速度为1997年开始以来最高。
“这代表了一个明显的进步，这个行业似乎收复了过去七年的失土。”本项调查的作者Tim Moore说。
房屋建设是成长最快速的板块，行业活动创下1月以来最大回升幅度，因房价快速上升，加上低利率、需求强劲，刺激了开发商推动建设项目。
Moore说，第二季建筑业PMI数据显示行业季度增幅超过1%。
PMI数据显示建筑业动能持续蓄积，新订单增加速度为1月以来最快。(完)
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。