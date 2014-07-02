英国数据：6月建筑业PMI升至62.6，创2月以来最高

调查还显示，英国6月建筑业聘雇速度为1997年开始以来最高。

“这代表了一个明显的进步，这个行业似乎收复了过去七年的失土。”本项调查的作者Tim Moore说。

房屋建设是成长最快速的板块，行业活动创下1月以来最大回升幅度，因房价快速上升，加上低利率、需求强劲，刺激了开发商推动建设项目。

Moore说，第二季建筑业PMI数据显示行业季度增幅超过1%。