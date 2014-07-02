企业并购：罗氏将以7.25亿美元现金收购美国生物科技企业Seragon

美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透苏黎世7月2日 - 罗氏 表示，将支付7.25亿美元现金，用于收购Seragon Pharmaceuticals。后者是一家研究乳腺癌疗法的生物科技企业。
罗氏称，视Seragon具体取得的研究成果，收购额或最多再增加10亿美元。(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。