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市场报道 | 2014年 7月 2日 星期三 13:39 BJT

企业并购：罗氏将以7.25亿美元现金收购美国生物科技企业Seragon

路透苏黎世7月2日 - 罗氏 表示，将支付7.25亿美元现金，用于收购Seragon Pharmaceuticals。后者是一家研究乳腺癌疗法的生物科技企业。

罗氏称，视Seragon具体取得的研究成果，收购额或最多再增加10亿美元。(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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