国际油市：布兰特原油持稳在112美元上方，因供应忧虑挥之不去

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
“我们正观察油价的狭幅波动。中东情势不容油价下跌。”三菱商事石油风险经理Tony Nunan称。
“美国正进入夏季驾车旺季，中国(需求)也并没有大幅下降。”
封锁东部重要港口的利比亚叛军已同意重新开放Es Sider和Ras Lanuf等剩下的两座港。自去年夏天港口被占领以来，利比亚的石油业就受到严重损害。
美国石油协会(API)的数据显示，美国6月27日止当周的原油库存减少87.6万桶，至3.817亿桶，预期为减少220万桶。
API数据还显示，汽油库存减少40.7万桶，预估为增40万桶。馏分油库存增加440万桶，预估为增80万桶。
投资者静待今天稍晚美国能源资料协会(EIA)的官方数据。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/张若琪 审校 蔡美珍/杜明霞)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。