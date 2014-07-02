版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 13:55 BJT

国际油市：布兰特原油持稳在112美元上方，因供应忧虑挥之不去

“我们正观察油价的狭幅波动。中东情势不容油价下跌。”三菱商事石油风险经理Tony Nunan称。

“美国正进入夏季驾车旺季，中国(需求)也并没有大幅下降。”

封锁东部重要港口的利比亚叛军已同意重新开放Es Sider和Ras Lanuf等剩下的两座港。自去年夏天港口被占领以来，利比亚的石油业就受到严重损害。

美国石油协会(API)的数据显示，美国6月27日止当周的原油库存减少87.6万桶，至3.817亿桶，预期为减少220万桶。

API数据还显示，汽油库存减少40.7万桶，预估为增40万桶。馏分油库存增加440万桶，预估为增80万桶。

投资者静待今天稍晚美国能源资料协会(EIA)的官方数据。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/张若琪 审校 蔡美珍/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐