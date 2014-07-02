韩国汇市：韩元回吐部分涨幅，此前外汇当局疑似干预汇市

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透首尔7月2日 - 韩元兑美元周三回吐稍早部分涨幅，此前市场人士怀疑韩国外汇当局干预汇市，以抑制韩元升势。
在当局疑似干预前，韩元兑美元报1,009.0；0540GMT时报1,010.1。
韩国政府和央行周三表示，对汇市单向交易感到关切。 (完)
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--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。