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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 14:03 BJT

韩国汇市：韩元回吐部分涨幅，此前外汇当局疑似干预汇市

路透首尔7月2日 - 韩元兑美元周三回吐稍早部分涨幅，此前市场人士怀疑韩国外汇当局干预汇市，以抑制韩元升势。

在当局疑似干预前，韩元兑美元报1,009.0；0540GMT时报1,010.1。

韩国政府和央行周三表示，对汇市单向交易感到关切。 (完)

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