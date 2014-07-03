台湾货币市场：7月3日及下提存期资金预期变化一览表

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北7月3日 - 台湾货币市场周四和下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期4,022.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------- 下提存期资金预期变化因素摘要如下： --央行存单到期 4兆(万亿)7,801.75亿台币： 07/04 1,077亿台币 07/07 3,174亿台币 07/08 969.5亿台币 07/09 815亿台币 07/10 3,330亿台币 07/11 3,666.5亿台币 07/14 4,030.5亿台币 07/15 1,042亿台币 07/16 2,339.75亿台币 07/17 2,220.3亿台币 07/18 802.5亿台币 07/21 4,240.8亿台币 07/22 1,837.7亿台币 07/23 3,483.8亿台币 07/24 4,380亿台币 07/25 2,806亿台币 07/28 123.50亿台币 07/29 4,736.10亿台币 *07/30 2,710.80亿台 币 08/01 16.00亿台币 --公债到期806.96852亿台币。 07/17：90甲5期公债付息14.50亿台币 07/19：102甲7期公债付息1.875亿台币。 07/20：98甲4期公债本金、付息714亿台币。 07/20：99甲6期公债付息16亿台币。 07/20：100甲6期公债付息14亿台币。 07/20：101甲6期公债付息12亿台币。 07/26：102甲8期公债付息8.33052亿台币。 08/02：100甲7期公债付息12.1875亿台币。 08/02：102甲9期公债付息14.0755亿台币。 --国库券到期250亿台币。 7/15: 财103-2期国库券到期，金额250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/7： 台湾央行例行月度发行1,200亿定期存单。 --7/14: 台湾央行例行月度发行两年期定存单，金额100亿台币。 --7/14：财政部发行103/7期国库券，金额预定200亿台币，天期为273天。 --7/18: 财政部发行103/10期公债金额预定400亿台币，年期为五年期。 --7/31: 财政部发行103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜 审校 高洁如)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。