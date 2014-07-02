《汇市简讯》欧洲盘初：澳元和新西兰元多头减仓

美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
0555 GMT
* 澳元/美元跌0.44%，新西兰元/美元下滑0.22%，美元/日圆升0.06%，澳元/日圆走低0.37%
* 日经指数上涨0.29%，恒生指数上扬1.07%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.89%，10年期美债收益率报2.5665%
* 中国计划将研发支出计入国内生产总值(GDP)
* 澳洲5月经季调贸易收支为逆差19.11亿澳元，远逊于预期
* 全球投资者削减风险性债券头寸(完)
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路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。