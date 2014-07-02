版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 2日 星期三 14:09 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元和新西兰元多头减仓

0555 GMT

* 澳元/美元跌0.44%，新西兰元/美元下滑0.22%，美元/日圆升0.06%，澳元/日圆走低0.37%

* 日经指数上涨0.29%，恒生指数上扬1.07%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.89%，10年期美债收益率报2.5665%

* 中国计划将研发支出计入国内生产总值(GDP)

* 澳洲5月经季调贸易收支为逆差19.11亿澳元，远逊于预期

* 全球投资者削减风险性债券头寸(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐