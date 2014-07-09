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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 17:43 BJT

香港金融：金管局向市场注入19.38亿港元，因港元走强

路透香港7月9日 - 据路透报价页面 显示，香港金管局周三向市场注资，金额约19.38亿港元，因港元 触及7.75水平的强方兑换保证。

这是金管局自7月1日来第六次向市场注资，连同此次，金管局共向市场注入182.05亿港元。在这一次注资后，银行体系总结余在下周一（14日）将增加至1,820.60亿港元。

本地时间17:34时，港元兑美元 报7.7501。

金管局先前指出，港元需求有所增加,部份反映企业的商业活动所需,包括因近期以港元合并收购活动和派息。而银行人士亦指出，人民币今年以来汇价偏软，亦吸引部份持有人民币的投资者转往港元资产。

　 根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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