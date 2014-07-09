香港金融：金管局向市场注入19.38亿港元，因港元走强

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透香港7月9日 - 据路透报价页面 显示，香港金管局周三向市场注资，金额约19.38亿港元，因港元 触及7.75水平的强方兑换保证。
这是金管局自7月1日来第六次向市场注资，连同此次，金管局共向市场注入182.05亿港元。在这一次注资后，银行体系总结余在下周一（14日）将增加至1,820.60亿港元。
本地时间17:34时，港元兑美元 报7.7501。
金管局先前指出，港元需求有所增加,部份反映企业的商业活动所需,包括因近期以港元合并收购活动和派息。而银行人士亦指出，人民币今年以来汇价偏软，亦吸引部份持有人民币的投资者转往港元资产。
根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)