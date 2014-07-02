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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 14:20 BJT

韩国股市：追随美股涨势收高，并创五周来最高收位

路透首尔7月2日 - 韩国股市周三追随美股隔夜走势上涨，综合股价指数 收高0.8%，报2,015.28点，为5月28日以来最高收位。

外资买超韩股3,100亿韩元(3.072亿美元)，连续第五个交易日买超。(完)
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