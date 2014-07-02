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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 14:28 BJT

韩国汇市：韩元触及六年高位，全球经济数据推高风险资产魅力

路透首尔7月2日 - 韩元兑美元 周三升至六年高位，并突破重要阻力位1,010，此前乐观的全球经济数据让高风险资产越发受到青睐。

韩国外汇当局透过声明表达对韩元单边升值的担忧，试图抑制韩元涨势。此外交易商怀疑当局在市场买入美元。

韩元/美元 在本地市场收报1,009.2，周二时收于1,011.7。韩元兑美元盘中一度升至1,009.0，为2008年7月31日迄今高位。(完)

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