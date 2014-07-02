韩国汇市：韩元触及六年高位，全球经济数据推高风险资产魅力

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透首尔7月2日 - 韩元兑美元 周三升至六年高位，并突破重要阻力位1,010，此前乐观的全球经济数据让高风险资产越发受到青睐。
韩国外汇当局透过声明表达对韩元单边升值的担忧，试图抑制韩元涨势。此外交易商怀疑当局在市场买入美元。
韩元/美元 在本地市场收报1,009.2，周二时收于1,011.7。韩元兑美元盘中一度升至1,009.0，为2008年7月31日迄今高位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26