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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 14:30 BJT

日本股市：收涨至一周高点，因美国数据强劲

路透东京7月2日 - 日本股市日经指数周三微升至一周收盘新高，受助于美国制造业的强劲数据。

日经指数 收高0.3%至15,369.97点，为6月24日以来收盘高点。盘中最高升至15,444.63点，即1月24日以来盘中高点。

东证股价指数 升0.4%至1,280.78点，JPX-日经400指数 上扬0.4%至11,641.13点。(完)
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