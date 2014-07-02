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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 14:44 BJT

中国新债：农发行下周一招标200亿元增发债，期限三、五、七及10年

路透上海7月2日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(7日)在银行间债市招标增发四期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限含三、五、七及10年，各自发行上限均为50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述四期债分别是该行今年第34期 、35期 、9期 和第23期 债的增发债。

具体发行条款如下：

34期三次增发 35期三次增发 9期三次增发 23期二次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 10年固息

招标时间 3/5年：7月7日14:00-15:00

7/10年：7月7日14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 7月10日 7月10日 7月9日 7月9日

起息日 5月15日 5月15日 2月20日 3月21日

发行期 7/8-7/10 7/8-7/10 7/8-7/9 7/8-7/9

上市日 7月16日 7月16日 7月15日 7月15日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15% 0.15%

票面利率 4.77% 4.82% 5.55% 5.48%

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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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