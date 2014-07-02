中国新债：农发行下周一招标200亿元增发债，期限三、五、七及10年

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海7月2日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(7日)在银行间债市招标增发四期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限含三、五、七及10年，各自发行上限均为50亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述四期债分别是该行今年第34期 、35期 、9期 和第23期 债的增发债。
具体发行条款如下：
34期三次增发 35期三次增发 9期三次增发 23期二次增发
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 10年固息
招标时间 3/5年：7月7日14:00-15:00
7/10年：7月7日14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 7月10日 7月10日 7月9日 7月9日
起息日 5月15日 5月15日 2月20日 3月21日
发行期 7/8-7/10 7/8-7/10 7/8-7/9 7/8-7/9
上市日 7月16日 7月16日 7月15日 7月15日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.10% 0.15% 0.15%
票面利率 4.77% 4.82% 5.55% 5.48%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26