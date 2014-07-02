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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 14:36 BJT

澳洲股市：收升1.5%，美股触及纪录高位激励市场信心

路透悉尼7月2日 - 澳洲股市周三跳涨1.5%，隔夜美股大涨激励澳股投资人在近期下跌之后买进。

指标S&P/ASX 200指数 初步收升79.5点至5,455.4点，创两周内最大单日百分比涨幅。指数周二下跌0.4%，触及两个半月低点。

Treasury Wines Estates Ltd 股价挫低1%，此前一家律师事务所称已向联邦法庭对该公司提起集体诉讼，指控该公司去年销毁数百万瓶红酒之前，误导股东关于公司的美国业务情况。

Lynas Corporation Ltd 重挫7.1%，这家稀土生产商说将把公司总部移至马来西亚，并将进行裁员以降低成本，以提高稀土产量。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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