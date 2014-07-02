CNH动态：离岸即期假期后下跌，派息期购汇意愿高

路透香港7月2日 - 离岸人民币现汇 周三尾盘下跌，尽管宏观数据指向中国经济回稳，但市场尚缺乏进场追买人民币的意欲。在公众假期后，离岸人民币转为下跌。

昨日香港七一回归假期，中国及汇丰分别公布了采购经理指数（PMI）。中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。

交易员指出，境内汇价突破6.20的力道不强，离岸市场未能获得激励，昨日汇价触及6.2009的近三个月高点回跌，今日继续呈现小区间波动。

“境内美元/人民币在6.20有支撑，境外跟随，”一外资行人士说，＂在美国长假期以及非农报告前公布，市场最近会比较安静，交投也会迟缓。＂

本地时间下午6:03时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2116，较上日跌81点子或0.13%。

另一中资行人士则表示，7月是中资企业派息的高峰期，预料购汇意愿将较为明显，这将会抑制人民币回升的空间。

“昨天的宏观数据不错，但要等到更多的正面数据出来，更有说服力，人民币才会开始上涨趋势。”他说。

交易员预期，短期离岸人民币区间将在6.2000-6.2300间。

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周二表示，俄罗斯与中国接近就卢布和人民币互换达成协议，此举旨在增强双边贸易。

境内人民币兑美元即期 周三收跌，跌幅大于中间价的下跌。今日中间小幅走弱至一周低点，加上大行购汇连续出手打压汇价，推动汇价最终跌破6.21关口。 （完）

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