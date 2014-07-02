CNH动态：离岸即期假期后下跌，派息期购汇意愿高

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
路透香港7月2日 - 离岸人民币现汇 周三尾盘下跌，尽管宏观数据指向中国经济回稳，但市场尚缺乏进场追买人民币的意欲。在公众假期后，离岸人民币转为下跌。
昨日香港七一回归假期，中国及汇丰分别公布了采购经理指数（PMI）。中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。
交易员指出，境内汇价突破6.20的力道不强，离岸市场未能获得激励，昨日汇价触及6.2009的近三个月高点回跌，今日继续呈现小区间波动。
“境内美元/人民币在6.20有支撑，境外跟随，”一外资行人士说，＂在美国长假期以及非农报告前公布，市场最近会比较安静，交投也会迟缓。＂
本地时间下午6:03时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2116，较上日跌81点子或0.13%。
另一中资行人士则表示，7月是中资企业派息的高峰期，预料购汇意愿将较为明显，这将会抑制人民币回升的空间。
“昨天的宏观数据不错，但要等到更多的正面数据出来，更有说服力，人民币才会开始上涨趋势。”他说。
交易员预期，短期离岸人民币区间将在6.2000-6.2300间。
俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周二表示，俄罗斯与中国接近就卢布和人民币互换达成协议，此举旨在增强双边贸易。
境内人民币兑美元即期 周三收跌，跌幅大于中间价的下跌。今日中间小幅走弱至一周低点，加上大行购汇连续出手打压汇价，推动汇价最终跌破6.21关口。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26
路透4月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7741 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20 ,4 04.49点，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.640 -1.80 16020 8.990 -1.53 中国铝业