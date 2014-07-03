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货币新闻 | 2014年 7月 3日 星期四 11:10 BJT

新债招标：中国进出口行五及七年增发债收益率均高于预期--业内人士

路透上海7月3日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行稍早招标的五年期固息增发债，加权中标收益率为4.8752%，高于此前4.82%的市场预测均值。

同时招标的七年期增发债，加权中标收益率为5.0581%，此前市场预测均值为5.00%。此外，上述两期债边际中标收益率分别为4.9050%和5.1000%，均为投标区间上限，对应投标倍数1.38倍和1.43倍。

上述两期债为该行今年41期和42期金融债，同时也相应是第32期 和第30期 的增发债。具体条款如下：

41期 42期

(32期增发债) (30期增发债)

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 五年固息 七年固息

中标方式 多重价格中标(美国式)

缴款日 7月7日 7月7日

起息日 5月19日 5月13日

发行期 7/3-7/7 7/3-7/7

上市日 7月11日 7月11日

基本承销额 无 无

承揽费 0.10% 0.10%

票面利率 5.00% 4.85%

-------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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