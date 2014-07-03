新债招标：中国进出口行五及七年增发债收益率均高于预期--业内人士

路透上海7月3日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行稍早招标的五年期固息增发债，加权中标收益率为4.8752%，高于此前4.82%的市场预测均值。

同时招标的七年期增发债，加权中标收益率为5.0581%，此前市场预测均值为5.00%。此外，上述两期债边际中标收益率分别为4.9050%和5.1000%，均为投标区间上限，对应投标倍数1.38倍和1.43倍。