新债招标：中国进出口行五及七年增发债收益率均高于预期--业内人士

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透上海7月3日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行稍早招标的五年期固息增发债，加权中标收益率为4.8752%，高于此前4.82%的市场预测均值。
同时招标的七年期增发债，加权中标收益率为5.0581%，此前市场预测均值为5.00%。此外，上述两期债边际中标收益率分别为4.9050%和5.1000%，均为投标区间上限，对应投标倍数1.38倍和1.43倍。
上述两期债为该行今年41期和42期金融债，同时也相应是第32期 和第30期 的增发债。具体条款如下：
41期 42期
(32期增发债) (30期增发债)
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 五年固息 七年固息
中标方式 多重价格中标(美国式)
缴款日 7月7日 7月7日
起息日 5月19日 5月13日
发行期 7/3-7/7 7/3-7/7
上市日 7月11日 7月11日
基本承销额 无 无
承揽费 0.10% 0.10%
票面利率 5.00% 4.85%
-------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。