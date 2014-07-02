全球金市：金价守在三个月高点附近，SPDR黄金基金流入提供助力

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
“连续两天都有大量资金涌入SPDR Gold Trust基金，这支撑了价格，”一位驻香港的交易员说。“在亚洲现货需求因价格走高而疲弱的情况下，这是一个好的信号。”
“考虑到伊拉克和乌克兰紧张局势难以消除，黄金看似更有可能会上涨。”
0626GMT，现货金 变动不大，报每盎司1,325.20美元，略低于上日触及的三个月高位1,332.10美元。由于价格高企，亚洲主要买家的现货需求一直比较清淡。
投资者等待周四公布的重要美国就业报告，并以此判断该国经济的状况；金价也将因此得到指引。眼下黄金依然受伊拉克与乌克兰地缘政治紧张局势的支撑。
其他金属方面，铂金 小幅下滑至1,497.95美元，周二时曾上扬1.5%，一度触及近10个月高点1,511.00美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1325.2 -0.24 -0.02
现货银 21 -0.01 -0.05
现货铂金 1497.95 -4.95 -0.33
现货钯金 848.5 -1.3 -0.15
COMEX期金 1326.3 -0.3 -0.02
COMEX期银 21.07 -0.047 -0.22
汇率
欧元/美元 1.3677
美元/日圆 79.826
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 高琦)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26