全球金市：金价守在三个月高点附近，SPDR黄金基金流入提供助力

“连续两天都有大量资金涌入SPDR Gold Trust基金，这支撑了价格，”一位驻香港的交易员说。“在亚洲现货需求因价格走高而疲弱的情况下，这是一个好的信号。”

“考虑到伊拉克和乌克兰紧张局势难以消除，黄金看似更有可能会上涨。”

0626GMT，现货金 变动不大，报每盎司1,325.20美元，略低于上日触及的三个月高位1,332.10美元。由于价格高企，亚洲主要买家的现货需求一直比较清淡。

投资者等待周四公布的重要美国就业报告，并以此判断该国经济的状况；金价也将因此得到指引。眼下黄金依然受伊拉克与乌克兰地缘政治紧张局势的支撑。

其他金属方面，铂金 小幅下滑至1,497.95美元，周二时曾上扬1.5%，一度触及近10个月高点1,511.00美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1325.2 -0.24 -0.02

现货银 21 -0.01 -0.05

现货铂金 1497.95 -4.95 -0.33

现货钯金 848.5 -1.3 -0.15

COMEX期金 1326.3 -0.3 -0.02

COMEX期银 21.07 -0.047 -0.22

汇率

欧元/美元 1.3677

美元/日圆 79.826

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

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