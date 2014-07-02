《汇市简讯》英镑/美元受强劲的英国房价数据支撑

美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
0640 GMT
* 英镑受支撑，因数据进一步显示英国房价强劲
* 英国6月房价较前月上涨1.0%，同比涨幅为逾九年来最高
* 英镑卖单挂在1.72下方(1.7167为周二所及的69个月高点)
* 周二上涨是因英国制造业采购经理人指数(PMI)数据高于预期
* 英国6月建筑业PMI将于0830GMT发布，预估值59.5，前值为60
* 英镑支撑位包括：亚洲盘低点1.7141、周一高点1.7115和1.7100(完)
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