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市场报道 | 2014年 7月 2日 星期三 14:50 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受强劲的英国房价数据支撑

0640 GMT

* 英镑受支撑，因数据进一步显示英国房价强劲

* 英国6月房价较前月上涨1.0%，同比涨幅为逾九年来最高

* 英镑卖单挂在1.72下方(1.7167为周二所及的69个月高点)

* 周二上涨是因英国制造业采购经理人指数(PMI)数据高于预期

* 英国6月建筑业PMI将于0830GMT发布，预估值59.5，前值为60

* 英镑支撑位包括：亚洲盘低点1.7141、周一高点1.7115和1.7100(完)

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