表格：LME金属库存最新变化--7月2日

美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透伦敦7月2日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 156,775 +2,075 锡 11,560 +75 铅 193,700 持平 锌 666,775 -1,175 铝 5,066,400 -5,250 镍 305,394 +138 铝合金 36,260 持平 NASAAC 63,440 -120 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。