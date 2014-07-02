中港房地产：香港市场透明度得分略降，中国市场有限度改善--仲量联行

路透香港7月2日 - 国际物业顾问--仲量联行周三发表的报告称，香港房地产市场的透明度仍然领先其他中国城市，为亚太区透明度排名第四高的市场。但政府过去两年为商业及住宅房地产市场引入调控措施，令透明度得分略微下降。

至于中国的房地产市场透明度自2012年以来取得有限度的改善，一线城市的房地产市场被归类为＂半透明＂市场，其透明度在被调查的102个市场中排名第35位，也是过去10年在房地产市场透明度取得重大改善的亚太区前10个地区之一。

仲量联行及旗下投资管理业务分支--领盛投资管理（LaSalle Investment Management）发布的每两年度报告《全球房地产市场透明度指数报告》显示，香港房地产市场透明度在全球排名仅次于澳洲、新西兰和新加坡。但自2012年来，香港的透明度得分略微下降，主要是因为商业及住宅房地产领域引入了楼市调控措施（包括买家印花税、额外印花税税率的提高和适用期延长，以及针对拥有多于一套房买家的双倍印花税），降低了税收的可预见性，对外国买家而言，税收的一致性也有所下降。

此外，香港在财务报告标准及企业管治的得分也有所降低，反映企业需要提供更为详尽的财务报告，而上市公司在遵守香港交易所《企业管治守则》的新要求方面也显得缓慢。

＂鉴于楼市调控措施将在可预见的将来保持不变，我们担心在税收一致性和可预见性方面的不确定因素，将削弱投资者对香港房地产市场前景的信心，并不可避免地影响市场交易活动及外国直接投资。＂仲量联行香港董事总经理曾焕平表示。

在中国房地产市场方面，在全球房地产投资绩效评估和市场基本面方面，中国房地产市场得分相对较好，主要是因为越来越多的国际房地产顾问机构参与到市场中。

然而，自2012年来，中国在改善房地产市场透明度方面的进展仅限于少部分领域，如土地利用规划以及公共机构的强制性征地等。中国房地产市场在税收一致性和可预见性方面的得分降低，以及有关房地产债务（信托贷款和影子银行管道的债务增加）资料的准确性下降，这在一定程度上抵消了上述的改进。

此外，中国在房地产市场结构性改革和加强监管方面进展缓慢，而且一线城市和其它二、三线城市在房地产透明度方面的差距略微拉大。 （中国二线城市的透明度排名为第47位，三线城市排名为第54位）。

＂我们对中国房地产市场未来透明度的进一步提高感到乐观，特别是在监管和法律方面，预计将会取得稳步进展。＂仲量联行大中华区研究部总监柯志谦 (Michael Klibaner) 说。