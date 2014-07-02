版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 2日 星期三 15:17 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑的买单挂在期权障碍位0.7950的下方

0705 GMT

* 英国央行和欧洲央行的政策前景背道而驰，这继续令欧元/英镑走势承压

* 英国首次升息料发生在第四季，而欧洲央行则可能在2015年推出量化宽松

* 英国Nationwide发布强劲房价报告后，欧元/英镑在欧洲早盘触及12天低点0.7970

* 0.7950是期权障碍位。位于0.7950和0.7985的期权将于今日到期

* 欧元/英镑的卖单挂在0.8000-10。0.8007为周二英国制造业PMI数据公布前触及的高点

(编译 高琦 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐