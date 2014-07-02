《汇市简讯》欧元/英镑的买单挂在期权障碍位0.7950的下方

美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
0705 GMT
* 英国央行和欧洲央行的政策前景背道而驰，这继续令欧元/英镑走势承压
* 英国首次升息料发生在第四季，而欧洲央行则可能在2015年推出量化宽松
* 英国Nationwide发布强劲房价报告后，欧元/英镑在欧洲早盘触及12天低点0.7970
* 0.7950是期权障碍位。位于0.7950和0.7985的期权将于今日到期
* 欧元/英镑的卖单挂在0.8000-10。0.8007为周二英国制造业PMI数据公布前触及的高点
(编译 高琦 审校 王洋)
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。