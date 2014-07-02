《汇市简讯》欧元/英镑的买单挂在期权障碍位0.7950的下方

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* 英国央行和欧洲央行的政策前景背道而驰，这继续令欧元/英镑走势承压

* 英国首次升息料发生在第四季，而欧洲央行则可能在2015年推出量化宽松

* 英国Nationwide发布强劲房价报告后，欧元/英镑在欧洲早盘触及12天低点0.7970

* 0.7950是期权障碍位。位于0.7950和0.7985的期权将于今日到期

* 欧元/英镑的卖单挂在0.8000-10。0.8007为周二英国制造业PMI数据公布前触及的高点