《路透晚报》--7月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《财经洞察》忆货币政策工具转换漫漫二十年，叹中国央行终踏上独立征程

中国人民银行已成立近70年，但从计划经济下以社会簿记功能为特征的政府“出纳”角色，转变为与市场经济发展相适应的中央银行，中国人民银行实际才走过约20年时间；而随着中国国际收支已趋于平衡，央行可以说刚刚才开始踏上货币政策独立性的征程。

--中国反腐：中央政法委办公室原副主任余刚严重违纪违法被双开--中纪委

中国中央纪委监察部网站周三公告称，中央政法委办公室原副主任余刚严重违纪违法被开除党籍和公职（“双开”）；此外公安部警卫局原正师职参谋谈红亦被开除党籍。

--中美贸易：美国对进口自中国的钢盘条设定最高81%的初步反补贴税率

美国商务部周二公布初裁结果，认定从中国进口的碳素钢及合金钢盘条享受了不公平的补贴，并设定了最高81%的初步反补贴税率。美国商务部裁定，对河北钢铁集团的初步反补贴税率为81.36%，本溪钢铁及中国其他钢铁生产和出口企业的税率为10.30%。

--中国农业：国家仓库粮满为患，玉米收储机制预计最快明年取消

中国预计最快于明年取消玉米收储机制，以努力削减巨大的国储量。中国收储的玉米占到全球库存的一半以上。此举将终结国内玉米价格虚高的局面并遏制进口，损及最大的玉米出口国--美国的农户。

--中国经济：知识产权研发投入将纳入新GDP核算，经济总量料大增--报载

中国21世纪经济报道称，国家统计局目前已经初步完成新的国民经济核算修订方案，其中一个重大变化是将知识产权产品的研发投入等计入国内生产总值(GDP)，这会导致GDP总量大增。该方案预计经过研讨修改后上报国务院批准，有望在明年实施。

--台湾房地产：财政部将推动房地合一课税，年底前送行政院

台湾行政院周三表示，政府决定推动〞房地合一实价课税〞，这将可令不动产相关税制更为公平。财政部将于7月底至8月初召开公听会及座谈会，希望财政部能在年底前，把修正条文送到行政院进行跨部会审议。

【固定收益】

--中国货币市场：七天回购转为大跌，资金整体趋松月初缴准料平稳度过

中国银行间市场周三资金面整体趋松，主要回购加权利率中，已连续多日攀升的七天品种转为大跌，幅度逾50个基点(bp)。交易人士称，对下周初可能因存款准备金补缴带来的扰动，机构已有所准备，所以预期平稳度过问题应不大。

--中国债市动态：情绪回稳现券和IRS小幅震荡，七年新发国债结果略优预期

中国银行间债市现券收益率经过上日大涨后，周三早盘升幅明显收窄。机构情绪回稳，政策性金融债等收益率和利率互换转为小幅震荡。另外，上午招标的七年期国债，利率略低于预期，为一级市场扳回一局。

--中国债市：七天回购大挫IRS止升趋稳，经济预期向好指向曲线陡峭化

中国银行间市场七天期回购周三大幅下挫，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 得以借机止住涨势转为趋稳。交易员认为，经济预期向好，加重未来IRS长端升压，曲线陡峭化可能性增大。

--新债招标：中国七年国债利率稍低预期，市场暂稳机构需求尚可

中国财政部周三招标的七年期国债，中标利率4.02%稍低于预测均值，但亦属市场预期之内。交易员认为，现券收益率继昨日快速反弹之后，市场逐步趋于稳定，且参与该期国债投标的承销团成员亦存在考核压力，致新债结果略走低，投标倍数尚可。

--中国债市： 三年及以上信用债收益率估值上行，短端持稳--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，三年及以上的各期限品种收益率现不同程度上行，幅度在1-4个基点(bp)；但一年期各评级估值则持稳或微跌。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘走弱，大行购汇促汇价回撤6.21关口

中国人民币兑美元周三早盘跟随中间价走弱，且幅度大于中间价的幅度。今日中间小幅走弱至一周低点，开盘后大行购汇连续出手打压汇价，推动汇价跌破6.21关口。

--《市场洞察》不再“瘸腿”的人民币外汇期权踏上与风险共舞之旅

被市场笑称“瘸腿”中国外汇期权市场终于能够迈开两条腿走路。监管层补充“卖出”期权、完善风险对冲工具，体现后期政策目标将重点关注增强人民币汇率弹性，和提高市场的风险管控能力。

--香港金融：金管局18个月来首次向市场注入港元，因港元汇价转强

据路透报价页面显示，香港金管局周二至周三凌晨（纽约时间）多次向市场注资合共162.67亿港元，因港元汇价转强。这亦是金管局自2012年12月以来再度向银行体系注资。

--亚洲金融：韩国称本周将与中国签署韩元/人民币直接交易协议

韩国总统府青瓦台周三宣布，总统朴槿惠本周将与中国国家主席习近平签署协议，建立一个韩元/人民币直接交易市场。此前双方进行了几个月的磋商，协议旨在为韩元与人民币直接交易提供场所。

--中俄金融：俄罗斯和中国接近达成卢布和人民币互换的协议--俄央行

俄罗斯央行总裁周二表示，俄罗斯和中国接近达成卢布和人民币互换的协议，以提振双边贸易。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日反弹创两周收盘新高，军工板块再度强势领涨

中国股市沪综指周三连续第三日反弹，并创两周收盘新高，军工板块再度强势领涨。分析师指出，受地缘政治局势影响，军工板块短期成为持续热点。但目前经济只是短期企稳，中长期未见趋势性底部的情况下，市场反弹空间依然有限。沪综指收报2,059.418点，涨9.037点或0.44%。

--中国证券：今年做好发行注册制准备，推进优先股和个股期权试点--证监会

中国证监会在最新发布的2013年报中称，今年将推进优先股试点和个股期权试点，推动原油等战略性期货品种上市；同时做好股票发行由核准制向注册制过渡的各项准备工作等。

--中国新股：证监会已受理且预披露首发企业637家，今年终止审查129家

中国证监会周二晚间公布首发在审企业情况，截至7月1日，已受理且预先披露首发企业共637家，含已过会企业40家，未过会企业597家；在未过会企业中，属于正常审核状态企业八家，中止审查企业589家。截至目前，本年度首发终止审查企业129家。

--中国期货：上半年期货成交额同比降近一成，成交量同比微涨--中期协

中国期货业协会周二称，上半年全国期货市场累计成交量为逾10亿手，同比增长3.89%，同期成交额逾115.7万亿元人民币，同比下降9.87%。

--中国钢铁：6月中旬重点钢企粗钢日产183.67万吨创新高，旬末库存续增

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，6月中旬重点企业粗钢日产量183.67万吨，续创该数据公布以来新高，旬环比增长0.22%。

--澳门经济：6月博彩收入按年下降3.7%，为逾四年来首见衰退

澳门政府周二公布，6月份的博彩收入按年减少3.7%至272.15亿澳门元，为逾四年来首见年倒退。分析师指出，这是因为赌客兴趣转移至正在巴西举行的世界盃上所致。

--法国个股：PSA标致雪铁龙签约在中国兴建第四家工厂，2016年投产