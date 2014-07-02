中国反腐：中央政法委办公室原副主任余刚严重违纪违法被双开--中纪委

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透北京7月2日 - 中国中央纪委监察部网站周三公告称，中央政法委办公室原副主任余刚严重违纪违法被开除党籍和公职（“双开”）；此外公安部警卫局原正师职参谋谈红亦被开除党籍。
公告称，经查，余刚利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂；与他人通奸。余刚上述行为已构成严重违纪，其中受贿问题已涉嫌违法犯罪。决定给予余刚开除党籍、开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
中纪委还宣布公安部警卫局原正师职参谋谈红被开除党籍，指其利用职务和地位形成的便利条件为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；并将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
此外，中纪委还同时公布了对海南省原副省长冀文林严重违纪违法被开除党籍和公职的决定。经查冀文林利用职务上的便利为他人谋取利益，收受、索取巨额贿赂；与他人通奸。
冀文林的上述行为已构成严重违纪，其中受贿问题已涉嫌违法犯罪。决定给予冀文林开除党籍处分；经监察部报国务院批准，决定给予其行政开除处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
人民日报同日刊登评论员文章称，“七一”前夕，徐才厚等四人被开除党籍、移送司法。不管是谁、不管地位多高、权力多大，只要触犯国家法律和党的纪律，就一查到底、决不手软。
十八大以来中央反腐力度明显加大加快，本周一中共中央对原中央军委副主席徐才厚给予开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。
中纪委同时还宣布，对国务院国资委原主任蒋洁敏、原公安部副部长李东生、中国石油天然气集团公司原副总经理王永春给予开除党籍以及行政开除处分（双开），三人涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26