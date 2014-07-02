中国反腐：中央政法委办公室原副主任余刚严重违纪违法被双开--中纪委

路透北京7月2日 - 中国中央纪委监察部网站周三公告称，中央政法委办公室原副主任余刚严重违纪违法被开除党籍和公职（“双开”）；此外公安部警卫局原正师职参谋谈红亦被开除党籍。

公告称，经查，余刚利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂；与他人通奸。余刚上述行为已构成严重违纪，其中受贿问题已涉嫌违法犯罪。决定给予余刚开除党籍、开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

中纪委还宣布公安部警卫局原正师职参谋谈红被开除党籍，指其利用职务和地位形成的便利条件为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；并将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

此外，中纪委还同时公布了对海南省原副省长冀文林严重违纪违法被开除党籍和公职的决定。经查冀文林利用职务上的便利为他人谋取利益，收受、索取巨额贿赂；与他人通奸。

冀文林的上述行为已构成严重违纪，其中受贿问题已涉嫌违法犯罪。决定给予冀文林开除党籍处分；经监察部报国务院批准，决定给予其行政开除处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

人民日报同日刊登评论员文章称，“七一”前夕，徐才厚等四人被开除党籍、移送司法。不管是谁、不管地位多高、权力多大，只要触犯国家法律和党的纪律，就一查到底、决不手软。

十八大以来中央反腐力度明显加大加快，本周一中共中央对原中央军委副主席徐才厚给予开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。