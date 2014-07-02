《中国债市每日综述》现券稍显走稳但信心仍欠缺，待更多经济数据指引

* 现券收益率涨幅收窄，稍显走稳迹象

* 国债发行结果中规中矩，指向作用有限

* 但信心仍欠缺，因基本面预期依旧谨慎

* 市场仍待更多经济数据指引

路透上海7月2日 - 在连续两日明显调整后，中国银行间债市周三现券稍显走稳迹象，收益率涨幅收窄，不过市场信心仍较为欠缺，买盘并不积极，由于经济已现回暖势头，市场仍待更多经济数据指引。

交易员表示，短期内基本面的走向是影响债市的首要因素，此外对于政策面和资金面的动向也需进一步关注，包括进入下半年后公开市场操作力度变化等。

“总体来说（收益率）还是上升的，有些止损盘，有的看苗头不对先出一点再说，买的人也不急，慢慢悠悠地买，”上海一券商交易员称。

他并谈到，上午利率债延续了偏弱走势，收益率上行了2-3个基点(bp)，而中午的七年国债发行情况虽还可以，但也不算特别好，对市场没有明显的指向作用，利率债随后基本维持弱势震荡，相对而言信用债表现稍好一些。

财政部周三招标的七年期国债，中标利率稍低于预测均值，但亦属市场预期之内。交易员认为，现券收益率继昨日快速反弹之后，市场逐步趋于稳定，且参与该期国债投标的承销团成员亦存在考核压力，致新债结果略走低，投标倍数尚可。

广发银行交易员吴思捷指出，虽然今日市场表现趋稳，但市场预期仍比较谨慎，总体成交活跃度一般，“（短期走势）依次看明天的公开市场、（月初例行）缴准、经济数据。”

中国稳增长政策的效果已从6月份官方制造业PMI攀上六个月高点有所体现，且其中多数分项指标趋暖，显示中国经济平稳增长的态势基本确立。

剩余期限约6.76年的固息国债140006券最新报价 为4.0700%/4.0050%，上日尾盘为4.0500%/3.9400%。剩余期限约4.54年的国开行固息债140202券最新成交收益率 为4.84%，上日尾盘为4.8250%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.816元人民币，较上日结算价跌0.17元，或0.18%。

**七天回购利率大跌逾50bp**

银行间市场周三资金面整体趋松，主要回购加权利率 中，已连续多日攀升的七天品种转为大跌，幅度逾50个基点(bp)。交易人士称，对下周初可能因存款准备金补缴带来的扰动，机构已有所准备，所以预期平稳度过问题应不大。

“整体偏宽松吧，需求更多集中在隔夜、七天这样的短端，”北京一大型银行交易员表示，“今天七天价格虽然比昨天下来了，但个人觉得不代表太大意义，受缴准影响七天波动加大也正常。”

他并指出，虽然本月初缴准预期将被抽走一定量资金，但机构已有积极准备，预期到时能够顺利度过。

上海一银行交易员指出，今日七天和14天品种价格均回落，且两者利差缩窄至不足10个bp，或说明机构融入时更多考虑“能扛过缴准就行”，对中期资金预期暂稳定。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，所以月初一般补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。不过7月5日因恰逢周六休息日，故将推迟至7日进行。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,471.50亿元，较周二的9,042.23亿元稍减。其中，今日隔夜品种成交7,365.08亿元，周二为7,799.15亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0213 3.0249 -0.36 7,365.08

七天 3.9139 4.4536 -53.97 980.27

14天 3.9724 4.6861 -71.37 57.19

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0650 2.8700 -180.50 2,313.84

七天 2.2750 3.6950 -142.00 327.98

14天 2.0050 4.0100 -200.50 26.32

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0500 3.0600 -1.00 --

七天 3.9400 4.4400 -50.00 --

14天 3.9600 4.6900 -73.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.0200 3.0170 +0.30 --

七天 3.9270 4.4210 -49.40 --

三个月 4.7500 4.7499 +0.01 --