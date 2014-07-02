银行观点：中国企业高杠杆降低信贷政策的有效性，须补充资本--中行

* 企业杠杆率高企，银行不愿盲目放贷

* 解决中小企业融资难也要关注资本市场

* 贷存比调整更多是改革信号非总量扩张

路透北京7月2日 - 中国银行 首席经济学家曹远征周三表示，当前货币政策的有效性降低，银行的贷款意愿不强。解决中小企业融资难题，关键在于补充企业资本。

在中行三季度经济金融展望发布会上，曹远征表示，金融机构有较充沛的可贷资金，但基于当前防控风险的要求，银行即使有钱也不愿盲目放贷。这也从某种程度上造成了市场上融资难融资贵的问题。

”小微企业的问题在于资本不足，而只有资本充足之下，才有负债的空间。这就像个人房贷需要有一定比例的首付，否则肯定贷不出来。”曹远征称。

他表示，低负债率的情况下，货币政策可以降低负债成本，促进企业更多负债或提前负债。但杠杆率高企，货币政策有效性会降低。因此，解决中小企业融资难不能只从银行贷款做文章，要关注资本市场。这也是为什么完善资本市场已经提升到国家战略。

中国央行在其年度区域金融运行报告中称，2013年委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票占同期社会融资规模比重较上年提高七个百分点，成为重要的融资渠道。市场人士认为，由于无法取得银行贷款，企业为解决资金流问题会求助成本更高的表外融资，这增加了财务成本，也进一步加大了风险。

中国银监会周一宣布自7月1日起调整商业银行存贷比的监管口径，增加分子端的贷款扣减项，扩大分母端的存款计入项，且仅对人民币业务实施存贷比监管考核，本外币合计和外币业务存贷比将作为监测指标。

对于存贷比政策调整，曹远征指出，这显现出更多的是改革的意义而非总量扩张。

”目前银行业贷存比的水平距离75%的规定还有10个百分点。调整贷存比对充沛可贷资金有一定作用，但不像预期那么大。最重要的意义是释放放松金融管制的信号。“他说道。

最新数据显示中国房价延续调整态势，购房者观望情绪蔓延。对于房价下行传递金融风险，曹远征认为房价调整带来的金融风险不大。

他解释，中国当前首套购房的首付比例为30%，如果房价跌幅不超过30%，购房者一般不会无故违约，因此也不会出现金融风险。这和美国次贷危机不同。美国次贷危机最核心的问题是零首付，造成购房者有钱不还。

随着部分城市房价下跌，越来越多的地方政府加入房地产政策微调的行列。内蒙古呼和浩特市成为首个明文规定取消限购的城市。

对此曹远征表示，房产刚需和就业发展机会相关，而不决定于单一限购政策。因此即使放开限购，一些三四线城市的房地产市场也不一定存在需求。](完)