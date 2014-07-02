表格：外资在韩国股市买超3,101亿韩元，连续五个交易日买超

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透首尔7月2日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超3,101亿韩元，连续五个交易日买超，期间累计买超金额1.003兆(万亿)韩元(约合9.9396亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
7月 2日 310.1 -51.0 -244.4
7月 1日 100.4 -127.9 38.5
6月30日 190.4 26.6 -200.6
6月27日 309.5 164.6 -466.2
6月26日 92.8 105.8 -177.8
6月25日 -22.0 20.0 4.9
6月24日 28.8 227.3 -251.9
6月23日 10.6 141.2 -126.0
6月20日 -89.8 76.7 268.3
6月19日 -38.4 60.9 10.4
6月18日 138.1 -278.6 138.9
6月17日 32.3 -44.4 11.7
6月16日 37.2 4.4 -12.2
6月13日 -255.1 -85.0 359.8
6月12日 11.7 -159.5 152.0
----------------------------------------------
本月以来 410.5 -178.9 -206.0
----------------------------------------------
今年以来 2,773.8 -2,165.5 -111.6
----------------------------------------------(完)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26