《RUSSELL专栏》亚洲原油市场正调整供需，因应伊拉克动乱带来的风险

**沙特调降OSP**

全球最大石油出口商--沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)调降指标阿拉伯轻质原油(Arab Light)8月船货升水的决定，或许并非伊拉克动荡的直接效应，而比较像是附带的结果。

沙特阿美将对亚洲炼油业者的阿拉伯轻质原油8月官方售价(OSP)较阿曼/迪拜均价的升水，自7月的每桶2.25美元调降至2.05美元。

OSP通常反映出布兰特-迪拜价差走势，这两者价差近来缩窄，布兰特/迪拜期货转掉期(EFS)价差周二降至每桶4.17美元，低于6月13日所及的九个月高位4.96美元。

值得注意的是，当去年第四季布兰特-迪拜价差在这样的水准附近时，沙特的OSP更高。去年10月沙特OSP升水每桶3.40美元，11月为3.20美元。

这暗示沙特为确保对亚洲炼厂的充分供应，刻意让OSP维持得低一些。亚洲客户买走沙特原油出口的三分之二左右。

布兰特-迪拜升水与沙特OSP图表：

link.reuters.com/syt32w

伊朗出口增加及沙特OSP下调显示，油市正慎重地对伊拉克冲突可能带来的威胁进行调整。

尽管自伊拉克冲突骤起以来油价已上扬，阿曼期货 自6月6日至7月1日就上涨了3.8%，但曲线<0#OQ:>形状并没有剧烈的改变。

逆价差稍降，近月合约目前较第六月合约高约1.9%，低于一个月前的2.6%。