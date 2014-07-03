更正-《RUSSELL专栏》亚洲原油市场正调整供需，因应伊拉克动乱带来的风险(7月2日)

(更正：因译文有误，内文第六段改为“5月每日进口原油757,900桶，较上年同期增加36.4%”，非“5月进口原油较上年同期的每日757,900桶增加36.4%”)

撰稿 Clyde Russell 编译 王冠中/张若琪

路透澳洲朗瑟士敦7月2日 - 很少有事件是完全独立的，近期的伊拉克动乱，显然造成亚洲原油市场部分转变。

近期有两个较醒目的发展：首先是伊朗供应增加，其次是沙特给亚洲炼厂主要原油等级的官方售价下滑。

尽管两者都和伊拉克逊尼派武装份子攻城掠地没有直接关系，但这显示出原油市场会巧妙地进行确保能源供需的必要调整。

根据追踪船货的消息指出，伊朗6月原油出口为每日121万桶，低于5月的每日133万桶。

尽管6月出口小幅下滑，但伊朗原油输出量仍远高于其与六个主要国家就核议题所协定的每日100万桶上限。

而中国买货也不手软，5月每日进口原油757,900桶，较上年同期增加36.4%。中国是伊朗原油的最大买家。

不仅中国，印度、日本和韩国自伊朗进口的原油数量也都有增加。

2014年头五个月，伊朗原油前四大买家的平均进口量为每日125万桶，较上年同期增加25.3%。

数据显示，每日出口100万桶的上限普遍被忽视了，而西方大国未采取行动因应，也显示他们对此不太担心。

伊拉克分裂的可能性突然成了西方最大的担忧，伊朗核野心反成了次要议题。

尽管伊拉克多数原油出口是来自该国南部，这地区仍由什叶派总理马利基(Nuri al-Maliki)领导的政府所掌控，但原油买家仍担心供应可能中断。

伊拉克现在有四分五裂的危险，位于南部的什叶派政府，和占据北方的逊尼派武装份子以及东部的库尔德族人冲突不断。

尽管这危险未必未成真，但可以肯定的是，炼厂希望稳定性和供应无虞，因此可能转为向伊朗买油。

这并不意味着他们不会买伊拉克石油，但是意味着他们会降低对伊拉克石油的依赖，可能会在现货市场透过第三方买进伊拉克石油，以降低自身的风险。

**沙特调降OSP**

全球最大石油出口商--沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)调降指标阿拉伯轻质原油(Arab Light)8月船货升水的决定，或许并非伊拉克动荡的直接效应，而比较像是附带的结果。

沙特阿美将对亚洲炼油业者的阿拉伯轻质原油8月官方售价(OSP)较阿曼/迪拜均价的升水，自7月的每桶2.25美元调降至2.05美元。

OSP通常反映出布兰特-迪拜价差走势，这两者价差近来缩窄，布兰特/迪拜期货转掉期(EFS)价差周二降至每桶4.17美元，低于6月13日所及的九个月高位4.96美元。

值得注意的是，当去年第四季布兰特-迪拜价差在这样的水准附近时，沙特的OSP更高。去年10月沙特OSP升水每桶3.40美元，11月为3.20美元。

这暗示沙特为确保对亚洲炼厂的充分供应，刻意让OSP维持得低一些。亚洲客户买走沙特原油出口的三分之二左右。

布兰特-迪拜升水与沙特OSP图表：

link.reuters.com/syt32w

伊朗出口增加及沙特OSP下调显示，油市正慎重地对伊拉克冲突可能带来的威胁进行调整。

尽管自伊拉克冲突骤起以来油价已上扬，阿曼期货 自6月6日至7月1日就上涨了3.8%，但曲线<0#OQ:>形状并没有剧烈的改变。

逆价差稍降，近月合约目前较第六月合约高约1.9%，低于一个月前的2.6%。