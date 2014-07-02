中国企业：晶能光电完成8,000万美元融资，拟明年在美国上市

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
路透香港7月2日 - 硅衬底LED照明产品生产商--晶能光电周三表示，刚完成新一轮融资计划筹得8,000万美元；公司并计划明年上市，首选地点为美国。
晶能光电首席执行官王敏在记者会上透露，该公司近期还将考察美国市场并拟建设工厂，因香港高科技市场不大，希望开拓美国市场。
晶能光电是由金沙江基金、淡马锡集团 、Mayfield基金、永威投资公司、凯旋创投基金、Crescent HydePark和Asia Pacific Resource Development Investment等多家国际著名机构投资公司共同投资设立。除了完成新一轮融资外，晶能光电并同时发布为智能手机开发的LED闪光灯新产品，实现手机、汽车及通用照明垂直结合。
“LED全球半导体市场有1,000亿美元的规模，同质竞争严重，发展这块市场的背后驱动力就是提高技术，降低成本。＂王敏称。
他续称，相对于传统照明，该公司产品具有性能好、成本低的优势。
＂硅衬底芯片的性能是蓝宝石的三至五倍。＂他说。
王敏表示，今年公司硅芯片的销售额达到6亿人民币即约1亿美元，预计明年销售总额达2亿美元。
研发副总裁孙钱介绍，公司产品的原材料价格在过去两年下降40%，扩大生产规模后，成本将进一步降低。稳定下来后，LED有可能取代传统照明。同时，公司还将通过技术收购，获得更多专利。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 林高丽)
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26
路透4月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7741 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20 ,4 04.49点，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.640 -1.80 16020 8.990 -1.53 中国铝业