中国企业：晶能光电完成8,000万美元融资，拟明年在美国上市

路透香港7月2日 - 硅衬底LED照明产品生产商--晶能光电周三表示，刚完成新一轮融资计划筹得8,000万美元；公司并计划明年上市，首选地点为美国。

晶能光电首席执行官王敏在记者会上透露，该公司近期还将考察美国市场并拟建设工厂，因香港高科技市场不大，希望开拓美国市场。

晶能光电是由金沙江基金、淡马锡集团 、Mayfield基金、永威投资公司、凯旋创投基金、Crescent HydePark和Asia Pacific Resource Development Investment等多家国际著名机构投资公司共同投资设立。除了完成新一轮融资外，晶能光电并同时发布为智能手机开发的LED闪光灯新产品，实现手机、汽车及通用照明垂直结合。

“LED全球半导体市场有1,000亿美元的规模，同质竞争严重，发展这块市场的背后驱动力就是提高技术，降低成本。＂王敏称。

他续称，相对于传统照明，该公司产品具有性能好、成本低的优势。

＂硅衬底芯片的性能是蓝宝石的三至五倍。＂他说。

王敏表示，今年公司硅芯片的销售额达到6亿人民币即约1亿美元，预计明年销售总额达2亿美元。