中国债市： 三年及以上信用债收益率估值上行，短端持稳--NAFMII

路透北京7月2日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，三年及以上的各期限品种收益率现不同程度上行，幅度在1-4个基点(bp)；但一年期各评级估值则持稳或微跌。

数据显示，中长端方面，七年至10年中高评级品种涨幅最为明显，在3-4个bp；值得一提的是，多数品种收益率走升的情况下，一年期表现淡定，其中AA+和AA品种估值甚至小跌1个bp。

中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。

以下为各品种的具体估值情况:

发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期

最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)

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重点AAA 5.21 +0 5.37 +3 5.54 +3 5.64 +3

AAA 5.36 +0 5.54 +2 5.75 +3 5.91 +4

AA+ 5.65 -1 5.96 +1 6.25 +2 6.43 +4

AA 5.99 -1 6.47 +2 6.81 +2 7.01 +3

AA- 7.01 +0 7.59 +2 8.00 +2 8.46 +2

发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期

最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)

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重点AAA 5.76 +4 5.84 +2 5.95 +3 6.12 +2

AAA 6.03 +4 6.13 +3 6.30 +2 6.54 +2

AA+ 6.62 +3 6.69 +2 6.94 +2 7.20 +2

AA 7.25 +3 7.33 +2 7.56 +2 7.99 +2

AA- 8.84 +2 8.94 +2 9.27 +2 9.48 +2

银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。

交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限。现有估值机构为30家。(完)

参看详情，可点选交易商协会网站 here (发稿 康熙泽；审校 林高丽)