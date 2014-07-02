中国反腐：以为位高权重就可越位滥权者最终逃不脱严惩--人民日报

路透北京7月2日 - 中国人民日报周三再发评论员文章称，法律面前没有特殊公民，党内和军内都不允许有特殊党员，任何目无法纪、不把法纪当回事、以为位高权重就可以越位滥权的人，最终都逃不脱党纪国法的严惩。

这也是人民日报继昨日评论称铲除腐败决不手软，从严治党不是口号后，连续第二天刊发重拳治腐的评论员文章。

今日的评论员文章称，法纪面前没有例外，不管是谁、不管地位多高、权力多大，只要触犯国家法律和党的纪律，就一查到底、决不手软。

“对于这一点，谁都不要幻想有什么‘保险箱’，谁都不要指望有什么‘法外开恩’。”文章称，如果执行纪律对下严、对上宽，执行法律还搞“刑不上大夫”那一套，那就根本违背了共产党对人民的承诺，从严治党、依法治国就会沦为空谈。

文章强调，腐败没有特区，反腐没有禁区。中央严肃查处徐才厚等人违纪违法案件，清楚地表明党纪国法不是软约束，更不是束之高阁的一纸空文，法纪面前人人平等，党员干部更要从严。

“对腐败分子，发现一个就要坚决查处一个。”文章指出，遵守法律没有特权，执行纪律没有例外，要坚决遏制违纪违法的“破窗效应”，始终保持惩治腐败高压态势。

本周一中纪委宣布对原中央军委副主席徐才厚给予开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理；同时对国务院国资委原主任蒋洁敏、原公安部副部长李东生、中国石油天然气集团公司原副总经理王永春给予开除党籍以及行政开除处分，三人涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。