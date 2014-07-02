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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 15:49 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小涨，获利了结限制涨幅

季末买盘结束也打压日圆，美元兑日圆 从周二低位101.29升至101.60日圆。

布兰特原油期货周三持稳在112美元上方，伊拉克危机可能突然加剧的担忧挥之不去，支撑了油价，但利比亚可能重开两座石油码头，令油价涨势受到抑制。

交易商称，TOCOM期胶可能陷入区间交投，210日圆会提供强支撑，而215日圆被视为强阻力位。

新加坡商品交易所8月交付的近月橡胶合约 最新报每公斤173.4美分，上涨0.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 张若琪/田建华; 审校 张涛/艾茂林)
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