金属期市：伦铜从近四个月高位下滑，市场缺乏明确指引

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日

--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。