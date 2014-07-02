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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 15:53 BJT

金属期市：伦铜从近四个月高位下滑，市场缺乏明确指引

中国数据向好推动风险资产上扬，但金属反应平平。

0738 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微跌0.2%至每吨7,009美元，市场缺乏新动力。期铜昨日曾创下3月7日以来高点7,028.50美元。

上海期交所主力9月期铜 升0.4%至每吨50,320元人民币(8,100美元)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/朱晓军；审校 田建华/高琦)
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