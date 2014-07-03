中国数据：6月官方非制造业PMI降至55，略低上月--国家统计局

路透北京7月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，6月官方非制造业商务活动指数回落至55，上月为55.5。

此前公布的中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。

以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

14年/6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

非制造业PMI 55 55.5 54.8 54.5 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9