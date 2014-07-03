中国数据：6月官方非制造业PMI降至55，略低上月--国家统计局

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透北京7月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，6月官方非制造业商务活动指数回落至55，上月为55.5。
此前公布的中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。
以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
14年/6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
非制造业PMI 55 55.5 54.8 54.5 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9
中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。