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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 16:22 BJT

香港股市：恒指升至近七个月最高收位，地产股表现亮眼

周三的涨幅也让恒指年内由跌转升，累计上涨1.0%。

美国及中国周二公布的数据显示两国6月制造业均呈扩张。香港市场周二因假期休市。

高收益、防御类香港地产股普遍上涨，受流动性改善提振。恒生地产指数 上扬2.5%。

恒基地产 上涨3.6%。长江实业 涨3.5%，股价创2007年12月以来最高。(完)
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