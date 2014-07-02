法国个股：PSA标致雪铁龙签约在中国兴建第四家工厂，2016年投产

美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透巴黎7月2日 - 法国PSA标致雪铁 周三表示，与中国地方政府签署了一项协议，将与合作伙伴东风汽车 在中国兴建第四家工厂。
PSA标致雪铁在声明中表示，这家工厂位于成都，将在今年稍晚的时候开始兴建，计划2016年投产，最终年产能目标是30万辆。(完)
(编译 张涛；审校 艾茂林)
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。