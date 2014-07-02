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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 16:19 BJT

法国个股：PSA标致雪铁龙签约在中国兴建第四家工厂，2016年投产

路透巴黎7月2日 - 法国PSA标致雪铁 周三表示，与中国地方政府签署了一项协议，将与合作伙伴东风汽车 在中国兴建第四家工厂。

PSA标致雪铁在声明中表示，这家工厂位于成都，将在今年稍晚的时候开始兴建，计划2016年投产，最终年产能目标是30万辆。(完)

(编译 张涛；审校 艾茂林)
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