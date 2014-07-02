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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 16:33 BJT

新兴汇市：韩元兑美元创六年高位，人民币疲软限制地区货币涨幅

台币 上涨，因台股升至近七年最高收盘水准。

印尼卢比 则走软，因市场再度浮现对该国经常帐赤字的疑虑，以及围绕下周总统大选不确定性的担忧。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.49 101.54 +0.05 +3.73 105.28

坡元 1.2461 1.2459 -0.02 +1.37 1.2632

台币 29.905 29.935 +0.10 +0.15 29.950

韩元 1009.10 1011.70 +0.26 +4.59 1055.40

泰铢 32.37 32.37 +0.00 +1.51 32.86

菲律宾披索 43.58 43.62 +0.10 +1.89 44.40

印尼卢比 11900.00 11845.00 -0.46 +2.18 12160.00

印度卢比 59.70 60.07 +0.62 +3.52 61.80

马币 3.2010 3.2075 +0.20 +2.33 3.2755

人民币 6.2098 6.2016 -0.13 -2.51 6.0539

(完)

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