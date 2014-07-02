新兴汇市：韩元兑美元创六年高位，人民币疲软限制地区货币涨幅

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
台币 上涨，因台股升至近七年最高收盘水准。
印尼卢比 则走软，因市场再度浮现对该国经常帐赤字的疑虑，以及围绕下周总统大选不确定性的担忧。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.49 101.54 +0.05 +3.73 105.28
坡元 1.2461 1.2459 -0.02 +1.37 1.2632
台币 29.905 29.935 +0.10 +0.15 29.950
韩元 1009.10 1011.70 +0.26 +4.59 1055.40
泰铢 32.37 32.37 +0.00 +1.51 32.86
菲律宾披索 43.58 43.62 +0.10 +1.89 44.40
印尼卢比 11900.00 11845.00 -0.46 +2.18 12160.00
印度卢比 59.70 60.07 +0.62 +3.52 61.80
马币 3.2010 3.2075 +0.20 +2.33 3.2755
人民币 6.2098 6.2016 -0.13 -2.51 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/张若琪 审校 龚芳/高琦)
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26
路透4月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7741 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20 ,4 04.49点，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.640 -1.80 16020 8.990 -1.53 中国铝业