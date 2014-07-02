《路透晚报》--7月2日日间新闻摘要（国际版）

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
[市场摘要]
--日本股市：收涨至一周高点，因美国数据强劲
日本股市日经指数周三微升至一周收盘新高，受助于美国制造业的强劲数据。日经指数收高0.3%至15,369.97点，为6月24日以来收盘高点。盘中最高升至15,444.63点，即1月24日以来盘中高点。东证股价指数升0.4%至1,280.78点，JPX-日经400指数上扬0.4%至11,641.13点。
--中国股市：沪综指连三日反弹创两周收盘新高，军工板块再度强势领涨
中国股市沪综指连续第三日反弹，并创两周收盘新高，军工板块再度强势领涨。分析师指出，受地缘政治局势影响，军工板块短期成为持续热点。但目前经济只是短期企稳，中长期未见趋势性底部的情况下，市场反弹空间依然有限。
沪综指收报2,059.418点，涨9.037点或0.44%，此前收盘高点为6月17日的2,066.83点；上证A股今日成交892亿元人民币，上交易日为834亿元。
--香港股市：恒指升至近七个月最高收位，地产股表现亮眼
香港股市指标股指升至近七个月最高收位，受中国和美国乐观数据以及地产股表现优越提振。恒生指数上涨1.6%，至23,549.62点，是去年12月10日以来最高收位，也是七周多来最大单日涨幅。恒生国企指数上涨1.1%。
--全球汇市：美元触及低位后持稳，等待叶伦讲话及ADP就业数据
美元兑一篮子货币徘徊在略高于两个月低点的水准，市场关注焦点是美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚的讲话以及一项关于美国就业市场的民间调查报告。欧元失掉部分动能，投资者担心欧洲央行(ECB)官员对欧元强势进行口头干预。
美元指数持稳在79.847，距离周二的低点79.740不远。美元兑日圆微跌至101.46，接近周一触及的六周低点101.235。欧元兑美元持稳在1.36715美元，周二时曾触及六周高点1.3701美元。
--欧元债市：葡萄牙与爱尔兰提前安排偿债融资，安抚投资者疑虑
葡萄牙与爱尔兰将提前为近期偿债需求进行融资，希望化解投资者疑虑。葡萄牙将是逾四年来首次发行美元债券，为明年筹资。同时，爱尔兰将向投资者提供债券互换机会，将2016年到期的债券换成更长的债券。葡萄牙10年期公债收益率持平，报3.61%。爱尔兰10年期公债收益率持平在2.37%。
--国际油市：布兰特原油持稳在112美元上方，因供应忧虑挥之不去
布兰特原油期货周三持稳在112美元上方，伊拉克危机可能突然加剧的担忧挥之不去，支撑了油价，但利比亚可能重开两座石油码头，令油价涨势受到抑制。布兰特原油期货盘中在112.41至112.08美元间波动，0849 GMT时微跌0.09美元，至112.20美元。美国原油期货涨0.04美元，至105.38美元。
--金属期市：伦铜从近四个月高位下滑，市场缺乏明确指引
伦敦期铜从近四个月高位下滑，因北半球夏季假日令市场失去明确方向；不过全球制造业前景正面以及交易所库存较低，支撑了铜价。0850 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微涨0.09%至每吨7,026美元，市场缺乏新动力。期铜昨日曾创下3月7日以来高点7,028.50美元。上海期交所主力9月期铜升0.4%至每吨50,320元人民币(8,100美元)。
--全球金市：金价守在三个月高点附近，SPDR黄金基金流入提供助力
金价守在三个月高点附近，全球最大黄金上市交易基金(ETF)连续第二天资金流入给金价提供助力，铂金则因供应疑虑而交投在10个月高位附近。0852 GMT，现货金变动不大，报每盎司1,325.80美元，略低于上日触及的三个月高位1,332.10美元。铂金报1,507.75美元。 (完) (整理 朱晓军；审校 王冠中)
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26
路透4月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7741 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20 ,4 04.49点，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.640 -1.80 16020 8.990 -1.53 中国铝业