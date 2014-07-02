《路透晚报》--7月2日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收涨至一周高点，因美国数据强劲

日本股市日经指数周三微升至一周收盘新高，受助于美国制造业的强劲数据。日经指数收高0.3%至15,369.97点，为6月24日以来收盘高点。盘中最高升至15,444.63点，即1月24日以来盘中高点。东证股价指数升0.4%至1,280.78点，JPX-日经400指数上扬0.4%至11,641.13点。

--中国股市：沪综指连三日反弹创两周收盘新高，军工板块再度强势领涨

中国股市沪综指连续第三日反弹，并创两周收盘新高，军工板块再度强势领涨。分析师指出，受地缘政治局势影响，军工板块短期成为持续热点。但目前经济只是短期企稳，中长期未见趋势性底部的情况下，市场反弹空间依然有限。

沪综指收报2,059.418点，涨9.037点或0.44%，此前收盘高点为6月17日的2,066.83点；上证A股今日成交892亿元人民币，上交易日为834亿元。

--香港股市：恒指升至近七个月最高收位，地产股表现亮眼

香港股市指标股指升至近七个月最高收位，受中国和美国乐观数据以及地产股表现优越提振。恒生指数上涨1.6%，至23,549.62点，是去年12月10日以来最高收位，也是七周多来最大单日涨幅。恒生国企指数上涨1.1%。

--全球汇市：美元触及低位后持稳，等待叶伦讲话及ADP就业数据

美元兑一篮子货币徘徊在略高于两个月低点的水准，市场关注焦点是美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚的讲话以及一项关于美国就业市场的民间调查报告。欧元失掉部分动能，投资者担心欧洲央行(ECB)官员对欧元强势进行口头干预。

美元指数持稳在79.847，距离周二的低点79.740不远。美元兑日圆微跌至101.46，接近周一触及的六周低点101.235。欧元兑美元持稳在1.36715美元，周二时曾触及六周高点1.3701美元。

--欧元债市：葡萄牙与爱尔兰提前安排偿债融资，安抚投资者疑虑

葡萄牙与爱尔兰将提前为近期偿债需求进行融资，希望化解投资者疑虑。葡萄牙将是逾四年来首次发行美元债券，为明年筹资。同时，爱尔兰将向投资者提供债券互换机会，将2016年到期的债券换成更长的债券。葡萄牙10年期公债收益率持平，报3.61%。爱尔兰10年期公债收益率持平在2.37%。

--国际油市：布兰特原油持稳在112美元上方，因供应忧虑挥之不去

布兰特原油期货周三持稳在112美元上方，伊拉克危机可能突然加剧的担忧挥之不去，支撑了油价，但利比亚可能重开两座石油码头，令油价涨势受到抑制。布兰特原油期货盘中在112.41至112.08美元间波动，0849 GMT时微跌0.09美元，至112.20美元。美国原油期货涨0.04美元，至105.38美元。

--金属期市：伦铜从近四个月高位下滑，市场缺乏明确指引

伦敦期铜从近四个月高位下滑，因北半球夏季假日令市场失去明确方向；不过全球制造业前景正面以及交易所库存较低，支撑了铜价。0850 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微涨0.09%至每吨7,026美元，市场缺乏新动力。期铜昨日曾创下3月7日以来高点7,028.50美元。上海期交所主力9月期铜升0.4%至每吨50,320元人民币(8,100美元)。

--全球金市：金价守在三个月高点附近，SPDR黄金基金流入提供助力