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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 16:49 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元升至近六年新高1.7180，此前英国公布建筑业PMI

路透伦敦7月2日 - 在英国建筑业PMI公布后，英镑兑美元升至近六年新高1.7180，数据发布前报1.7151。

欧元/英镑则跌至一年半低点，报0.7954英镑。(完) (编译 龚芳)
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