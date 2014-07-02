更新版 1-台湾房地产：财政部将推动房地合一课税，年底前送行政院

(新增行政院回应)

路透台北7月2日 - 台湾行政院周三表示，政府决定推动〞房地合一实价课税〞，这将可令不动产相关税制更为公平。

行政院长江宜桦周三出席台湾最高学术研究机构--中央研究院的院士会议。行政院在会后发出新闻稿指出，财政部将于7月底至8月初召开公听会及座谈会，希望财政部能在年底前，把修正条文送到行政院进行跨部会审议。

新闻稿中也称，为使政策顺利推动，应先规划好相关配套措施，例如：只有一栋自用住宅的人，不会受影响。对于长期持有房屋，虽可能有两三栋，但不是当成买卖交易工具者，也将尽量给予优惠或使其不受影响。对于农民的土地或农舍，也会排除在外，避免伤及社会弱势。

台湾工商时报周三引述财政部长张盛和将推动房地合一的实价课税，目前草案“已有轮廓”，朝向课不动产交易所得税方向前进。

为抑制房价涨势，台湾央行第二季理监事会议虽未调整利率，重贴现率连续三年维持在1.875%不变，但出乎外界预料地再加强控管银行房贷放款的力道，进一步扩大选择性信用管制的区域和成数。

张盛和先前曾表示，预计明年初将向立法院提出房屋及土地合一课征所得税草案。他同时也认为，台北房价目前渐渐往下，再上涨的力道很弱。