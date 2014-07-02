更新版 1-台湾房地产：财政部将推动房地合一课税，年底前送行政院

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
(新增行政院回应)
路透台北7月2日 - 台湾行政院周三表示，政府决定推动〞房地合一实价课税〞，这将可令不动产相关税制更为公平。
行政院长江宜桦周三出席台湾最高学术研究机构--中央研究院的院士会议。行政院在会后发出新闻稿指出，财政部将于7月底至8月初召开公听会及座谈会，希望财政部能在年底前，把修正条文送到行政院进行跨部会审议。
新闻稿中也称，为使政策顺利推动，应先规划好相关配套措施，例如：只有一栋自用住宅的人，不会受影响。对于长期持有房屋，虽可能有两三栋，但不是当成买卖交易工具者，也将尽量给予优惠或使其不受影响。对于农民的土地或农舍，也会排除在外，避免伤及社会弱势。
台湾工商时报周三引述财政部长张盛和将推动房地合一的实价课税，目前草案“已有轮廓”，朝向课不动产交易所得税方向前进。
为抑制房价涨势，台湾央行第二季理监事会议虽未调整利率，重贴现率连续三年维持在1.875%不变，但出乎外界预料地再加强控管银行房贷放款的力道，进一步扩大选择性信用管制的区域和成数。
张盛和先前曾表示，预计明年初将向立法院提出房屋及土地合一课征所得税草案。他同时也认为，台北房价目前渐渐往下，再上涨的力道很弱。
为打击持有多户的“囤房户”，台北市上日也通过调高非自住的房屋税差别税率，此条例将对持有非自住房屋的囤房族课征差别税率，若在台北市囤房超过三户以上，房屋税率将提高为3.6%，自住房屋税率为1.2%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26
路透4月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7741 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20 ,4 04.49点，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.640 -1.80 16020 8.990 -1.53 中国铝业