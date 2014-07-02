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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 16:38 BJT

台湾央行：共发行2,692.80亿台币存单，存单发行余额增2亿

路透台北7月2日 - 台湾央行周三公布，共发行2,692.80亿台币存单，与今日存单到期金额2,690.80亿相较，存单发行余额增2亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,685.8

91天期 0.93 5.0

182天期 1.05 2.0

央行上日共发行4,741.1亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,745.25亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为353亿台币，累积超额准备为2,769亿台币、加计前期1%的超额准备为4,856亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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