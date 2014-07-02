台湾央行：共发行2,692.80亿台币存单，存单发行余额增2亿

美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透台北7月2日 - 台湾央行周三公布，共发行2,692.80亿台币存单，与今日存单到期金额2,690.80亿相较，存单发行余额增2亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,685.8
91天期 0.93 5.0
182天期 1.05 2.0
央行上日共发行4,741.1亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,745.25亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为353亿台币，累积超额准备为2,769亿台币、加计前期1%的超额准备为4,856亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。