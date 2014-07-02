银行观点：中国下半年财政政策将更加积极，货币政策会更灵活--中行

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
路透北京7月2日 - 今年以来，在外需不振、产能过剩和房地产市场调整等因素的影响下，中国经济下行压力增大。中国银行国际金融研究所认为，下半年财政政策或将更加积极，财政赤字率将有所提高；货币政策方面会进一步提高政策的灵活性和针对性，并可能扩大定向降准的范围和力度。
该所在三季度展望报告中并称，尽管今年以来投资、消费、出口“三驾马车”同步减速，但预计下半年将企稳回升；不过房地产市场将继续调整，惟“硬着陆”可能性不大。
“展望下半年，随着‘稳增长’政策效果的进一步显现、外部需求的好转以及经济发展内生动力的逐渐增强，未来经济将‘稳’字当头，出口将稳中有快，投资将缓中趋稳，消费将总体平稳。”
中行预计三季度国内生产总值（GDP）增长7.6%左右，居民消费价格指数（CPI）上涨2.3%左右；全年GDP增长7.5%左右，CPI涨幅在2.5%以内。
中行报告称，虽然房地产投资增速的进一步下滑可能拖累整体投资增长，但基础设施投资将成为下半年稳定投资的“压舱石”，从而在一定程度上抵消房地产投资的下滑。
另外，近期国务院出台的稳外贸措施，人民币贬值以及外部需求的改善，对增加出口起了重要的推动作用。同时由于城乡居民收入较快增长，再加上央行定向降准对汽车等消费热点的支持力度，下半年消费亦有望保持稳定增长。
**宏观政策”稳中趋松“**
尽管近期经济有所好转，但下行压力依然存在，尤其是房地产市场调整、地方债务和产能过剩对宏观经济金融稳定构成了一定的风险。
中行称，基于稳增长的需要，未来宏观政策总体上将“稳中趋松”，从而托住经济保持在合理区间，不让其滑出下限尤其是底线，为经济平稳过渡到“新常态”和结构调整赢得时间和提供条件。
未来可加大财政支出力度，并考虑适当提高赤字率，但不会突破3%的国际警戒线；同时加快财政支出进度，尤其是增大在中西部铁路建设、棚户区改造、科技创新、节能环保和城市基础设施等领域的支持；推进结构性减税政策，进一步扩大“营改增”范围，并扩大地方政府债券自发自还试点范围。
货币政策则重在集中解决“贷款难贷款贵”问题，扩大定向降准范围和力度，增大资产证券化规模，进一步发挥商业银行对实体经济的支持作用。
楼市方面，中行认为，下半年，受政策调控延续、居民观望情绪增加、三四线城市库存攀升、房地产商资金压力加大等因素影响，预计全国房地产市场调整还将继续，但大幅调整的可能性较小，而且不太可能引发金融风险。
“目前房价调整的金融风险不大，中国首套房首付30%...那么要观察房地产价格下跌会不会引发金融风险，那就看价格会不会下跌30%，我们认为不排除个别楼盘个别地区出现这种情况，但不会大面积出现。”中国银行国际金融研究所首席经济学家曹远征说。
中国指数研究院公布的6月百城新建住宅均价环比下跌0.50%，连续第二个月下跌，且跌幅扩大，而易居一手房价格288指数环比亦连续三个月下跌。
楼市的持续疲软致使近几个月来各地方政府蠢蠢欲动，截止目前，全国至少已有近20个城市对房地产政策进行了微调或松绑。其中内蒙古呼和浩特则明确提出取消商品房销售方案备案的制度，成为第一个明文取消限购的城市。 （完） (发稿 侯向明； 审校)
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26
路透4月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7741 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20 ,4 04.49点，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.640 -1.80 16020 8.990 -1.53 中国铝业