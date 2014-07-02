香港股市：腾讯超越恒生指数成最活跃窝轮，下半年聚焦沪港通--法兴

路透香港7月2日 - 法国兴业银行 的业务分支--法兴证券周三称，以今年上半年香港窝轮（认股证）市场成交额计，腾讯控股 超越恒生指数 成为最活跃窝轮；展望下半年，市场焦点落在沪港通。

据法兴的统计，今年1-6月的窝轮总成交金额为81.59亿港元，按年下降21.2%；其中，正股拆细后的腾讯，其窝轮占整体窝轮成交比重22.01%，超越恒生指数的20.63%成为最活跃窝轮。

法兴证券环球股票产品部董事李锦在记者会上称，科网和赌业股继续是窝轮市场焦点，同时，参考场外期权引伸波幅，腾讯窝轮的引伸波幅降至约17个月低位，实际杠杆效应上升，更见吸引。

“整体窝轮市场引伸波幅降至9年低位，对投资者来说是把握窝轮部署良机。”他说。

上半年港股每日平均成交金额622亿港元，按年下降8.6%，大市交投萎缩对窝轮和牛熊证的成交造成影响。法兴的数据显示，上半年窝轮和牛熊证的日均成交分别为67.4亿港元及45.9亿港元，按年下降22.5%及19.9%，占大市成交比例亦降至10.8%及7.4%。

李锦称，展望下半年，由于地缘政治动荡、投资界对后市相对看好以及资金从美国和欧洲流向亚洲，有利于香港股市以至窝轮和牛熊证市场的交投改善，并预料有望于10月推行的中港股市互联互通机制--沪港通将会是市场焦点所在。

“投资者憧憬沪港通将会令到AH股价差收窄，最近2-3个月发行人已经陆续推出相关认购证和认沽证，街货和成交量均见上升。”他说。

他指出，投资者的策略部署包括以认购证部署折让大的H股，如比亚迪 、中国远洋 、中海集运 等，亦以认购证部署两支交易所买卖基金（ETF）--X安硕A50中国 和南方A50 ，因两支ETF逾半资产为银行和保险板块的A股，而A股较其H股的估值有折让；并考虑有溢价的银行或保险H股认沽证。（完）