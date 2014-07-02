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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 16:56 BJT

《全球汇市》美元触及低位后持稳，等待叶伦讲话及ADP就业数据

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3658 1.3679 -0.15 -0.63 1.3745

美元/日圆 101.47 101.52 -0.05 -3.64 105.30

欧元/日圆 138.59 138.85 -0.19 -4.18 144.63

美元/瑞郎 0.8888 0.8875 +0.15 -0.45 0.8928

英镑/美元 1.7165 1.7148 +0.10 +3.68 1.6556

美元/加元 1.0627 1.0631 -0.04 +0.07 1.0620

澳元/美元 0.9457 0.9496 -0.41 +6.10 0.8913

新西兰元/美元 0.8767 0.8772 -0.06 +6.84 0.8206

欧元/瑞郎 1.2140 1.2139 +0.01 -1.07 1.2271

欧元/英镑 0.7954 0.7979 -0.31 -4.13 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1641 9.1516 +0.14 +3.58 8.8474

美元/挪威克朗 6.1691 6.1612 +0.13 +1.69 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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