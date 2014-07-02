《全球汇市》美元触及低位后持稳，等待叶伦讲话及ADP就业数据

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3658 1.3679 -0.15 -0.63 1.3745
美元/日圆 101.47 101.52 -0.05 -3.64 105.30
欧元/日圆 138.59 138.85 -0.19 -4.18 144.63
美元/瑞郎 0.8888 0.8875 +0.15 -0.45 0.8928
英镑/美元 1.7165 1.7148 +0.10 +3.68 1.6556
美元/加元 1.0627 1.0631 -0.04 +0.07 1.0620
澳元/美元 0.9457 0.9496 -0.41 +6.10 0.8913
新西兰元/美元 0.8767 0.8772 -0.06 +6.84 0.8206
欧元/瑞郎 1.2140 1.2139 +0.01 -1.07 1.2271
欧元/英镑 0.7954 0.7979 -0.31 -4.13 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1641 9.1516 +0.14 +3.58 8.8474
美元/挪威克朗 6.1691 6.1612 +0.13 +1.69 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/朱晓军/洪曦/李婷仪 审校 王洋/田建华/艾茂林/高琦)
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26
路透4月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7741 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20 ,4 04.49点，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.640 -1.80 16020 8.990 -1.53 中国铝业