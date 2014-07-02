中国经济：不能低估推进农村改革的复杂性艰巨性--农业部长

路透北京7月2日 - 中国农业部部长韩长赋表示，当前各地推进农村改革的积极性很高，但也出现了一些苗头性问题，推进农村改革的复杂性艰巨性不能低估。

新华社周三援引他在全国农业农村经济形势分析座谈上的话称，在农村土地制度方面，承包经营权确权登记颁证进展不一，有的操之过急，有的等待观望，一些地方片面追求土地流转规模和速度，强制下命令、定指标，少数地方甚至出现打着改革旗号低价征用农地、多占耕地的苗头。

他指出，在新型农业经营体系方面，一些地方对新型经营主体培育重数量、轻质量，图大求快，拔苗助长，片面追求单一模式；一些地方乐于引进大企业、大资本，把农民排斥在外。

此外，农村金融保险方面，个别地方农民合作社开展信用合作存在“过热”迹象，甚至出现违规向社会吸储的问题，风险不容小视。临时收储政策取消后，如何防止出现大范围、长时间“卖难”，也是一个全新的课题。