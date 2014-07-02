中国新债：财政部公布三季度国债发行计划，7月23日招标30年品种

路透上海7月2日 - 中国财政部周三公布2014年三季度国债发行计划，当季将招标发行14期记账式附息国债，除10期关键期限国债外，还包括两期两年品种，以及20年和30年品种各一期，其中30年品种将于7月23日招标。

刊登在中国债券信息网的公告并显示，除记账式附息国债外，7、8、9月还各有一期记账式贴现国债将发行，期限均为182天。

此外，三季度每月各有一期储蓄国债发行，其中7月和8月为电子式，9月为凭证式，期限含三年和五年。

记账式附息国债中的关键期限包括1、3、5、7和10年期品种。

财政部公布的2014年关键期限记账式国债和储蓄国债发行计划显示，与2013年相比，关键期限国债计划发行期数增加了七期，达到42期，其中一年品种增加了四期。

以下为三季度国债发行的具体时间:

品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式 --------------------------------------------------------- 记账式附息国债 7 7月2日 按年付息

1 7月9日 按年付息

10（续发） 7月16日 按半年付息

2 7月18日 按年付息

30 7月23日 按半年付息

7（续发） 8月6日 按年付息

20 8月8日 按半年付息

1 8月13日 按年付息

2 8月15日 按年付息

10（续发） 8月20日 按半年付息

7（续发） 9月3日 按年付息

3 9月10日 按年付息

10 9月17日 按半年付息

1 9月19日 按年付息 记账式贴现国债 182天 7月25日 到期一次还本付息

182天 8月22日 到期一次还本付息

182天 9月12日 到期一次还本付息

储蓄国债(电子式) 3/5 7月10日 按年付息

3/5 8月10日 按年付息 储蓄国债(凭证式) 3/5 9月10日 到期一次还本付息 (完)

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