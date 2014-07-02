中国新债：财政部公布三季度国债发行计划，7月23日招标30年品种

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
路透上海7月2日 - 中国财政部周三公布2014年三季度国债发行计划，当季将招标发行14期记账式附息国债，除10期关键期限国债外，还包括两期两年品种，以及20年和30年品种各一期，其中30年品种将于7月23日招标。
刊登在中国债券信息网的公告并显示，除记账式附息国债外，7、8、9月还各有一期记账式贴现国债将发行，期限均为182天。
此外，三季度每月各有一期储蓄国债发行，其中7月和8月为电子式，9月为凭证式，期限含三年和五年。
记账式附息国债中的关键期限包括1、3、5、7和10年期品种。
财政部公布的2014年关键期限记账式国债和储蓄国债发行计划显示，与2013年相比，关键期限国债计划发行期数增加了七期，达到42期，其中一年品种增加了四期。
以下为三季度国债发行的具体时间:
品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式 --------------------------------------------------------- 记账式附息国债 7 7月2日 按年付息
1 7月9日 按年付息
10（续发） 7月16日 按半年付息
2 7月18日 按年付息
30 7月23日 按半年付息
7（续发） 8月6日 按年付息
20 8月8日 按半年付息
1 8月13日 按年付息
2 8月15日 按年付息
10（续发） 8月20日 按半年付息
7（续发） 9月3日 按年付息
3 9月10日 按年付息
10 9月17日 按半年付息
1 9月19日 按年付息 记账式贴现国债 182天 7月25日 到期一次还本付息
182天 8月22日 到期一次还本付息
182天 9月12日 到期一次还本付息
储蓄国债(电子式) 3/5 7月10日 按年付息
3/5 8月10日 按年付息 储蓄国债(凭证式) 3/5 9月10日 到期一次还本付息 (完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26
路透4月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7741 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20 ,4 04.49点，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.640 -1.80 16020 8.990 -1.53 中国铝业