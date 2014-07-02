重温稿-《中国新债预测》进出口行两期债预测均值近二级，谨慎情绪下长端需求略差

* 招标品种: 进出口行两期固息增发债

* 期限及金额上限：5/7年均为60亿元

* 招标时间: 7月3日10:00-11:00

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 4.76%-4.89%；4.95%-5.05%

* 预测均值: 4.82%；5.00%

路透上海7月2日 - 中国进出口银行周四将招标增发两期固息债。路透调查显示，继上日现券一二级走势均较为极端之后，今日暂有所持稳，但明日两期口行新债期限偏长，在市场谨慎情绪影响下，七年期品种需求或逊于五年期品种，整体需求一般，预测均值分别落于4.82%和5.00%。

亦有交易员指出，两期债均为美国式招标，不排除机构博边际兴趣大增，致利率走高；而明日公开市场正回购操作情况如何，也将成值得关注的影响因素。

“市场情绪不乐观啊，长端的有点压力啊，”华南一券商交易员表示，今年以来不少机构都吃进去不少金融债，在当前现券谨慎情绪影响下，金融债相对收益是否受继续认可还是个疑问。

国信证券研究报告指出，近几次招标表现出来的情况看，配置资金对长期限品种的需求不是很好，本周招标为五年期和七年期，期限偏长，因此不是很乐观，中标结果应在二级附近，五年期会相对乐观，而之前一段时间明显低于二级的情况不太容易出现。

“今天国债看需求还行，明天口行就没那么走运了，很难说，大家也可能会往上限投，”华南一银行交易员表示，参照今天二级同期限国开成交情况来看，可能会略高于二级。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，五年和七年最新收益率分别为4.8337%和5.0114%。

明日招标新债为进出口行今年41期和42期金融债，同时也相应是第32期 和第30期 的增发债。

具体条款如下：

41期 42期

(32期增发债) (30期增发债)

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 五年固息 七年固息

中标方式 多重价格中标(美国式)

缴款日 7月7日 7月1日

起息日 5月19日 5月13日

发行期 7/3-7/7 7/3-7/7

上市日 7月11日 7月11日

基本承销额 无 无

承揽费 0.10% 0.10%

票面利率 5.00% 4.85%