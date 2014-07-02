人民币汇率：央行取消银行对客户美元挂牌买卖价差管理，市场自主定价

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，逢低购汇仍限制反弹空间
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；但当前仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量，料短期延续横向整理。
路透北京7月2日 - 中国央行发布通知称，取消银行对客户美元挂牌买卖价差管理，由银行根据市场供求自主定价，促进外汇市场自主定价。
中国国家外汇管理局网站周三引述了日前发布的《中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和银行挂牌汇价管理有关事项的通知》。该通知自发布之日起施行。
通知的主要内容还包括：吸收2011年以来人民币对部分货币的中间价形成方式和交易价浮动幅度管理的新进展，进一步提高政策透明度。
此前央行在3月份宣布扩大外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度为2%，外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度为3%。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；但当前仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量，料短期延续横向整理。
路透上海4月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.05%至93.08；SDR篮子指数跌至94.81，BIS篮子指数微升至93.99。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.85%，SDR篮子指数跌0.72%，BIS指数跌2.34% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8664 185 欧元 7.3722 -433 日圆 6.3297 -145 港元 0.8833 25
路透上海4月19日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8722元附近，较上日升值约127点。